Над Дзержинськом піднято прапор України - штаб АТО

Проце повідомляє прес-служба штаба АТО.

Сьогодні протягом першої половини дня підрозділи Збройних сил України, які залучені до АТО продовжують наступ в районах міст Северодонецьк, Лисичанськ, а також передмість Донецька та Луганська. Читайте такожВ районі Дзержинська та Горлівки тривають жорстокі бої

Місто Рубіжне було звільнено підрозділами Збройних Сил України на даний момент проводиться його зачистка силами Національної гвардії.

"Передові підрозділи ЗС України увійшли в населений пункт Дзержинськ. Над місцевою адміністрацією піднято прапор України. Підрозділами Національної гвардії проводяться заходи щодо локалізації та знищення залишків терористичних бандформувань", - йдеться у повідомленні.