У Донецьку в результаті бойових дій загинули 5 мирних жителів, 12 поранені

Про це повідомляє сайт Донецької міськради.

«Ситуація в Донецьку залишається вкрай напруженою. Станом на 17.00 бойові дії в квадраті Червоноармійське шосе - вул. Стратонавтів - вул. Артемівська тривають. За офіційними даними, сьогодні в результаті бойових дій загинули 5 мирних жителів, 12 отримали поранення різного ступеня тяжкості», - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Донецьку в результаті боїв в аеропорту та на вокзалі загинули 4 людей і 2 поранені

З боку заводу «Точмаш» (вул. Жмури, 1) піднімається стовп чорного диму. За попередньою інформацією, горить цех заводу. Пожежні розрахунки не можуть під'їхати на місце й приступити до ліквідації пожежі

Рух громадського транспорту в бік залізничного вокзалу обмежено. Трамваї за маршрутом №1 (6 одиниць) слідують до вул. Економічної, два комунальні автобуси за маршрутом №2 – до Шахтарської площі. Тролейбуси за маршрутом №2 здійснюють рух за такою схемою: ДМЗ – бібліотека ім. Крупської - бульвар Шевченка – Автомагазин.

У зв'язку з нестабільною ситуацією в районі залізничного вокзалу всі пасажирські поїзди формування Донецької залізниці, які слідують від станції Маріуполь, із сьогоднішнього дня роблять додаткові зупинки на станціях Мандрикіне і Рутченкове. При неможливості дістатися до центрального залізничного вокзалу пасажири з квитками від станції Донецьк можуть здійснювати посадку на цих станціях.

Системи життєзабезпечення міста працюють. Аварійно-диспетчерські служби комунальних підприємств здійснюють роботу в цілодобовому режимі. Не відновлено електропостачання в селищі Жовтневе. Аварійні бригади не можуть почати ремонт через неспокійну ситуацію. Крім того, пошкоджено ще 3 підстанції в Куйбишевському районі. Електропостачання відсутнє в жителів вулиці Словацька.