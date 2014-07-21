Обама впевнений, що Росія керує терористами на Донбасі

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він заявив під час свого виступу у Вашингтоні перед пресою зв'язку з тим, що терористи перешкоджають міжнародному розслідуванню катастрофи Boeing-777 на сході України.

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«Росія і президент Володимир Путін несуть пряму відповідальність, щоб спонукати їх (терористів) співпрацювати зі слідчими. Це мінімум, що вони можуть зробити. Президент Путін сказав, що він підтримує повне розслідування, але за цими словами повинні бути дії. Росія повинна наполягти, щоб сепаратисти припинили грати з доказами, надали слідчим повний доступ. Сепаратисти і їхні російські спонсори відповідальні за їх безпеку. Сьогодні ми будемо працювати над цим питанням в ООН », - заявив Барак Обама.

Він зазначив, що міжнародні слідчі вже знаходяться на місці катастрофи. «Що їм потрібно, так це повний доступ, без зволікань. Команда готова провести розслідування і знайти загиблих, але проросійські сепаратисти продовжують блокувати слідчих. Вони продовжують не пускати їх на місце, стріляють у повітря, коли слідчі наближаються. Сепаратисти переміщують докази. І це викликає питання, що вони намагаються приховати? Такій поведінці немає місця в суспільстві націй», - підкреслив президент США.

На переконання Барака Обами, Росія має «надзвичайний вплив» на бойовиків. «Ніхто цього не заперечує. Вона їх тренує, озброює, включаючи системи, які збивають літаки, лідери сепаратистів - російські громадяни », - сказав Барак Обама.

Він вважає, що «наші союзники заслуговують знати, що сталося, встановити факти». «Ми повинні гарантувати, що правда буде встановлена», - підкреслив президент США.

Щодо кризи в Україні в цілому, Барак Обама знову підкреслив, що «віддає перевагу пошуку дипломатичного рішення». «Я вірю, що це може статися. Але якщо Росія продовжуватиме порушувати суверенітет України і підтримувати цих сепаратистів, а вони стають все більш небезпечними, і зараз вже не тільки для людей в Україні, а й для міжнародного товариства, Росія тільки більше буде ізолювати себе від міжнародного співтовариства, а ціна за таку поведінку буде тільки рости. Зараз час для Путіна і Росії - звернути з шляху, яким вони зараз йдуть », - додав Барак Обама.