Для НУ-НС розгортання виборчої кампанії багато часу не займе

Лідер фракції "Наша Україна – Народна самооборона" В’ячеслав КИРИЛЕНКО вважає, що підстави для проведення дострокових виборів у Верховну Раду відсутні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам після завершення пленарного засідання Верховної Ради.

«Зараз ми не розглядаємо цю тему спеціально, і не оцінюємо їх вірогідність. Але якщо Партія регіонів ставить своєю метою позачергові парламентські вибори, хай скаже про це відкрито», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

На його думку, Президент України Віктор ЮЩЕНКО після оприлюднення такої мети може скликати лідерів фракцій на консультації щодо розпуску парламенту.

При цьому В.КИРИЛЕНКО підкреслив, що НУ-НС починає готуватися до виборів відразу ж після оголошення результатів попередніх виборів.

«Ми знаємо, що демократія є щоденним випробуванням, і наші штаби швидко можуть розгорнути виборчу кампанію. Але українському народу, напевно, щомісячні виборчі кампанії не потрібні. Людям необхідна стабільність», - сказав лідер фракції НУ-НС.

«Тільки відбулися позачергові парламентські вибори, сформована коаліція і опозиція. Якщо опозиція в особі Партії регіонів не може змиритися з тим, що вона не при владі, не в кабінетах, і не ходять по тих доріжках, по яких вони звикли ходити, то це їх питання, а не питання всієї країни, і не питання для того, щоб заручником став український парламент», - переконаний В.КИРИЛЕНКО.

Лідер фракції НУ-НС також закликав Партію регіонів подбати про своїх виборців, а не про свої політичні інтереси.