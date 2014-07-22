В Одесі за завдання судді удару по обличчю заарештовано активіста Євромайдану

Як повідомили УНІАН активісти одеського Євромайдану, 21 липня до Одеси прибув керівник Люстраційного комітету Єгор Соболєв, разом із яким група євромайданівців, зокрема Гордієнко, прийшли до Київського районного суду.

За словами активістів, вони хотіли поспілкуватися з головою суду Сергієм Чванкіним, на якого «зібрали досьє про різні зловживання і порушення законодавства».

Також вони хотіли вручити Чванкіну «люстраційную анкету», проте він, за словами активістів, закрився в своєму кабінеті, звідки не виходив кілька годин.

Активісти не бажали залишати приміщення суду, не зустрівшись зі Чванкіним, в ситуацію втрутилася суддя Юлія Федулєєва. На місце прибули правоохоронці, яких викликали працівники установи, заявивши, що активісти «порушують громадський порядок».

«Зрештою, Чванкіну вдалося зникнути, а Федулєєва написала заяву в міліцію, мов, Марк ударив її по обличчю, але це – неправда», - сказав один із активістів, додавши, що вони «зателефонували своїм і покликали на допомогу».

Гордієнка затримала міліція. Як пояснили УНІАН у Головному управлінні МВС в Одеській області, за постановою Київського райсуду, Гордієнка піддано адміністративному арешту на три доби. Він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання Одеського міського управління МВС.

Читайте такожУ Донецьку з полону звільнено активіста Євромайдану Олега ЖелнаковаБіля будівлі Київського райсуду залишилися кілька десятків обурених активістів, які заявили, що стоятимуть до ранку. До адміністративної будівлі також принесли автомобільні шини.

Читайте такожАктивіст влаштував акцію проти Путіна на кінофестивалі в ОдесіЗа словами активіста Євгена Рєзвушкіна, «поспілкувалися з Катеринчуком (начальник Головного управління МВС в Одеській області Іван Катерінчук – УНІАН), вранці буде вилучення відео з суду, де буде чітке видно, хто вдарив суддю. Якщо суддя і пристав лжесвідчили проти Марка Гордієнка, на неї буде заведено кримінальну справу».