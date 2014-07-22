У Росії перебуває 22 поранених українських військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій.

За його словами, влада України вживає всіх заходів, щоб повернути їх додому, домовленості між Росією і Україною є.Читайте такожУ полоні у терористів залишаються 396 осіб, серед яких студент з Нігерії – РНБО

“Завтра планується відліт літака до Ростова-на-Дону з тим, щоб забрати до України поранених легкої і середньої тяжкості. Четверо з українських поранених перебувають у вкрай тяжкому стані. Біля них є наш лікар, який спостерігає за станом наших військових, які перебувають в реанімації. На жаль, двоє українських військових померли”, - сказав Андронатій.Читайте такожРНБО: 17 українських військових були переправлені в РФ для надання меддопомоги, один загинув

Як повідомляв УНІАН, 17 липня речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко поінформував, унаслідок інтенсивних обстрілів кордону 17 українських військовослужбовців, які отримали поранення різного ступеня тяжкості, були переправлені для надання медичної допомоги на територію РФ, один боєць Національної гвардії загинув.