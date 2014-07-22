Підірваний міст на Луганщині не вдається відновити через бойові дії - Мініфраструктури

Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

Відновлювальні роботи не проводяться у зв`язку з бойовими діями, сказано в повідомленні.

Читайте такожТимчук повідомляє про атаку смертника на блокпосту під Кам'янкоюЗа даними прес-служби, на сьогодні проїзду для транспортних засобів ділянкою дороги між містами Сєверодонецьк і Рубіжне немає.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області сили АТО узяли під контроль Георгіївку, зачистили Рубіжне і наблизилися впритул до Лисичанська.