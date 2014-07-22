Підірваний міст на Луганщині не вдається відновити через бойові дії - Мініфраструктури
11:14, 22 липня 2014Політика
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Вночі з 20 на 21 липня російські терористи між населеними пунктами Сєверодонецьк і Рубіжне (Луганська область) підірвали опори мосту через річку Борова на автомобільній дорозі Дьоміно-Олександрівка-Сватове-Лисичанськ-Луганськ.
REUTERS
Як повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України, внаслідок вибуху ніхто не постраждав.
Відновлювальні роботи не проводяться у зв`язку з бойовими діями, сказано в повідомленні.
Читайте такожТимчук повідомляє про атаку смертника на блокпосту під Кам'янкоюЗа даними прес-служби, на сьогодні проїзду для транспортних засобів ділянкою дороги між містами Сєверодонецьк і Рубіжне немає.
Як повідомляв УНІАН, у Луганській області сили АТО узяли під контроль Георгіївку, зачистили Рубіжне і наблизилися впритул до Лисичанська.
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