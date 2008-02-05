Штірліци з СПУ розвідали про секретний проект конституційної монархії

Президент хоче на референдумі провести зміни до Конституції та отримати безмежні повноваження.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Політвиконкому Соціалістичної партії України.

“Главу держави турбують не проблеми людей і держави, він прагне зміцнити свою владу, веде підготовку до наступних виборів. З цією метою проводиться утаємничена підготовка тексту нової Конституції, що за попередніми даними є юридичним оформленням диктатури”, - запевняє СПУ.

“Поява такого проекту Конституції свідчить про те, що великий капітал і приведений ним до влади Президент, в черговий раз обдуривши людей, хочуть під гаслами демократизації побудувати авторитарний режим. Режим, який не допустить соціалізації економіки, встановлення високих соціальних стандартів життя для українців, багатих зробить багатшими, а бідних біднішими”.

Політвиконком СПУ висловлює стурбованість з приводу намагань Президента та його Секретаріату здійснити заміну чинної Конституції України незаконно, шляхом так званого Всенародного референдуму. “Пояснюється це просто: в спосіб, визначений Конституцією, парламент ніколи не погодиться підтримати проект організації одноосібної влади, власне, монархічного устрою”, - йдеться в документі.

За інформацією СПУ, референдум передбачається провести 28 червня 2008 р.

Політвиконком СПУ заявляє, що такі кроки не відповідають прагненням українського народу до миру і злагоди, справедливості і порядку.

“Таких прав і повноважень, які хоче отримати Президент, не має жоден керівник держави в Європі”, .

Також СПУ пропонує всім політичним партіям взяти участь у проведенні круглого столу з проблем конституційної реформи, пошуку шляхів виходу з кризи, в якій опинилася наша держава.