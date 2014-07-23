У Луганській області російська колона важкої техніки не перетинала кордон України - «Права справа»

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов.

Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місць події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

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«Ніякої колони російської важкої техніки в районі Великого Суходолу не було. Там навіть немає понтонної переправи», - сказав Снєгирьов.

Таким чином, він спростував інформацію, поширену 22 липня цілою низкою ЗМІ про те, що нібито «прорив через кордон був здійснений понтонною переправою в районі Великого Суходолу, в колоні пересувалися 24 Урали, якы перевозили піхоту і боєприпаси, також близько 20 одиниць танків і БТР».

«Все це абсолютно неправдива інформація», - заявив Снєгирьов.

Він додав, що «вже і в АТО спростували інформацію про проходження російської техніки через наш кордон».