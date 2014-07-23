Порошенко призначив нового голову Житомирської облдержадміністрації

Президент України Петро Порошенко звільнив Сидора Кізіна з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації.

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ було підписано 22 липня. Іншим указом від 22 липня Порошенко призначив Сергія Машковського головою Житомирської ОДА. Читайте такожУ Житомирській області сформували 10-й батальйон територіальної оборони

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