Порошенко призначив нового голову Житомирської облдержадміністрації

08:38, 23 липня 2014
Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Сидора Кізіна з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації.

Сергія Машковського призначено новим головою Житомирськоъ ОДА / zhitomir.info

Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ було підписано 22 липня.

Іншим указом від 22 липня Порошенко призначив Сергія Машковського головою Житомирської ОДА.

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