Порошенко призначив нового голову Житомирської облдержадміністрації
08:38, 23 липня 2014Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Сидора Кізіна з посади голови Житомирської обласної державної адміністрації.
Сергія Машковського призначено новим головою Житомирськоъ ОДА / zhitomir.info
Як повідомляє прес-служба президента, відповідний указ було підписано 22 липня.
Іншим указом від 22 липня Порошенко призначив Сергія Машковського головою Житомирської ОДА.
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