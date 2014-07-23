Уночі в Донецьку велися перестрілки і гриміли вибухи

Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.

Жителі міста також свідчать про поодинокі перестрілки у Ворошиловському, Калінінському, Петровському та Пролетарському районах.

Близько 18.00 22 липня сталося аварійне відключення 8 трансформаторних підстанцій в Київському районі. О 20.30 електропостачання було відновлено.

За повідомленнями МНС в Донецькій області, близько 2.00 23 липня в результаті бойових дій артилерійський снаряд потрапив на територію Донецького казенного заводу хімреактивів (вул. Софійська, 1), в результаті чого спалахнув вогонь. Пожежу вдалося ліквідувати о 7.00.

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