Уночі в Донецьку велися перестрілки і гриміли вибухи
Ніч з 22 на 23 липня в Донецьку пройшла напружено. В місті було чути залпи і вибухи, які лунали з околиць.
Про це повідомляє прес-служба Донецької міськради.
Жителі міста також свідчать про поодинокі перестрілки у Ворошиловському, Калінінському, Петровському та Пролетарському районах.
Близько 18.00 22 липня сталося аварійне відключення 8 трансформаторних підстанцій в Київському районі. О 20.30 електропостачання було відновлено.
За повідомленнями МНС в Донецькій області, близько 2.00 23 липня в результаті бойових дій артилерійський снаряд потрапив на територію Донецького казенного заводу хімреактивів (вул. Софійська, 1), в результаті чого спалахнув вогонь. Пожежу вдалося ліквідувати о 7.00.
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