Із Харкова до Нідерландів вилетів літак з 16 тілами загиблих пасажирів “Боїнга”

Як передає кореспондент УНІАН, літак злетів об 11.57.

Як повідомила кореспондента УНІАН прес-офіцер нідерландської поліції Естер Набер, літак відбув до міста Ейндховен. На його борту перебуває 16 тіл.

Сьогодні планується відправка ще одного літака, також до Ейндховена. На його борту буде 24 тіла.

Читайте такожБоїнг збили сепаратисти, але помилково - розвідка СШАУ цей час в харківському аеропорту перебуває ще два військово-транспортні літаки — нідерландський та австралійський.

Читайте такожBBC: Малайзія передала слідчим з Нідерландів "чорні скриньки" "Боїнга"Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер Боїнг-777 компанії Malaysia Airlines був збитий російськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажу, всі вони загинули.