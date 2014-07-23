Більшість українців вважають, що у парламенті має бути 300-350 депутатів - опитування

Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою «Рейтинг».

Так, 84% опитаних вважають оптимальною кількість народних депутатів 300-350. Лише 4% - вважають, що народних депутатів повинно бути 450, як зараз. Ще 12% не визначилися з даного питання.

Читайте такожЗавтра опублікують закон, що дасть підстави оголосити про розпуск фракції КПУ

*** Опитування проводилося 28 червня -10 липня 2014 р методом особистого формалізованого інтерв’ю (face-to-face), всього опитано 4 тисяч респондентів, вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення, помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,5%.