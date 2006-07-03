Суд виніс перший вирок у справі фальсифікації виборів у Мукачево

Мукачівським міськрайонним судом Закарпатської області 30 червня винесено вирок щодо одного із колишніх заступників голови Закарпатської обласної державної адміністрації за фальсифікацію результатів голосування під час виборів Мукачівського міського голови, яким підсудному обрано міру покарання – п’ять років позбавлення волі з відстрочкою виконання вироку на один рік.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури, даний вирок є логічним результатом розслідування Генпрокуратурою кримінальної справи щодо подій 18 квітня 2004 року, пов’язаних з виборами мера Мукачевого.

Крім згаданої службової особи за фальсифікацію результатів голосування, почасти поєднану з одержанням хабарів, до кримінальної відповідальності притягнуто і засуджено судами до різних строків позбавлення волі вісім керівників дільничних виборчих комісій.

Водночас, Генеральною прокуратурою України вживаються заходи до закінчення досудового слідства стосовно організаторів та замовників цих злочинів.

Як повідомляв УНІАН, 18 квітня 2004 року в Мукачевому відбулися вибори міського голови. Основними конкурентами були кандидат від “Нашої України” Віктор БАЛОГА (нині – голова Закарпатської ОДА) і підтримуваний СДПУ(о) Ернест НУСЕР. За даними “Нашої України”, на виборах переміг В.БАЛОГА - розрив у голосах із Е.НУСЕРОМ становив 5,5 тисячі. Однак територіальна виборча комісія оголосила рішення про перемогу Е.НУСЕРА, при чому з відривом у 5 тисяч голосів.

20 квітня вночі до Мукачівського міськвиконкому увірвалися невідомі, побили сторожа та викрали приблизно 4536 виборчих бюлетенів і протоколи дільничних виборчих комісій про результати виборів.

29 травня 2004 р. Е.НУСЕР заявив, що залишив посаду міського голови Мукачевого, за його словами, через тиск, що чиниться на нього.

23 грудня 2004 р. Мукачівський міськрайонний суд визнав недійсними вибори міського голови 18 квітня і поновив на посаді мера Василя ПЕТЬОВКУ.