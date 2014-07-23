Переговорна група за підтримки батальйону «Айдар» звільнила ще 6 військовополонених

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив керівник переговорної групи Рубан.

За його словами, переговорна група планувала звільнити більше полонених, проте бої в зоні АТО перешкодили цим планам.

Заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Борис Філатов назвав усіх звільнених і сказав, що одного з шістьох полонених вдалося врятувати лише в обмін на гарантії, що той не стане давати свідчення проти бойовиків «ДНР».Читайте такожУ полоні у терористів залишаються 396 осіб, серед яких студент з Нігерії – РНБО

«Вчора вдалося звільнити з полону Добильова Олександра - активіста з Луганська, Лещитіна Ігоря - волонтера 31-ї сотні з Івано-Франківська, Пардавяна Артура - бійця батальйону «Темур» з Луганської області, Патуня Тараса - бійця батальйону «Темур» з Луганської області і Головченка Анатолія - бійця батальйону «Айдар» з Полтави», - сказав Філатов.

За словами Філатова, всі вони перебували у полоні від двох тижнів до півтора місяця і зазнавали тортур: фізичне і психологічне насильство.Читайте такожЛуганські терористи вивезли полонених в невідомому напрямку - джерело

Підтвердив факти фізичного і психологічного насильства і командир батальйону «Айдар» Володимир (позивний «Стріла»). Він сказав, що до ув'язненим застосовувалися тортури, «хоча ніякої цінності для них вони не мали». «Має бути цивілізоване ставлення до полонених. Цього я вимагаю і від своїх бійців», - сказав комбат.

Як відзначив Рубан, у планах переговорної групи - відвідати Горлівку, щоб обговорити умови звільнення захопленого громадянина Швеції, а в Донецьку - звільнити близько 40 солдатів, які перебувають у полоні у різних підрозділах бойовиків.

За словами Рубана, кількість полонених солдатів, мирних жителів, активістів Майданів становить від 300 до 400 осіб.