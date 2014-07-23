У засідці під Лисичанськом загинув полковник Нацгвадії Радієвський



"В ході спецоперації по звільненню Лисичанська полковник Радієвський разом з бійцями потрапив у засідку на мосту. Життя сміливця обірвалося на полі бою", - йдеться в повідомленні прес-служби Нацгвардії.

Радієвський був командиром військової частини 3011 Центрального оперативно-територіального об'єднання Нацгвардії. Під час спецоперацій зі звільнення Миколаївки, Семенівки, Слов'янська командир Олександр Радієвський особисто керував діями бійців зі знищення ворожих блокпостів.

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Полковник перебував у зоні антитерористичної операції два з половиною місяці.

15 липня указом президента за особисту мужність і самовідданість полковник Олександр Радієвський був нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.