Чалий: Розривати дипломатичні відносини з РФ непрактично - там є наші заручники

Про це в ефірі телеканалу "Інтер" заявив заступник глави Адміністрації президента Валерій Чалий, пише gordonua.com.

Зараз розривати дипломатичні стосунки з РФ непрактично, тому що на її території перебувають українські заручники, зазначив Чалий.

Заступник глави АП зазначив, що Україна поки що зберігає "формат Нормандії" за участю президента РФ Володимира Путіна.

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8 липня на урочистостях з нагоди 70-річчя операції в Нормандії були присутні президент США Барак Обама, королева великої Британії Єлизавета II , німецький канцлер Ангела Меркель та інші глави держав. У зв'язку з нинішньою політикою Росії багато хто з політиків не захотів контактувати з президентом Росії Володимиром Путіним, також запрошеним на святкування.

16 липня Чалий заявив, що Україна вивчає можливість розриву дипломатичних відносин з Росією, однак такий крок поки вважають передчасним.