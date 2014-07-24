Попри катастрофу з Boeing 777 Росія продовжує озброювати терористів - НАТО
04:20, 24 липня 2014Політика
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Країни НАТО заявляють, що Росія й надалі продовжує постачати озброєння терористам на Сході України.
Попри катастрофу з Boeing 777 Росія продовжує озброювати терористів / Фото : NATO.int
Про це повідомляє Reuters, посилаючись на неназване джерело в Північноатлантичному альянсі.
"Ми відзначаємо, що в останні тижні озброєння передаються з Росії на Україну в ще більшому обсязі. Ми, як і раніше, бачимо докази того, що зброя проникає в Україну з Росії після катастрофи малазійського літака, що не може не викликати стурбованість", - повідомляє джерело.
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Своєю чергою, Євросоюз вважає, що Росія повинна зупинити потік зброї через російсько-український кордон, в іншому ж разі можуть бути значно посилені застосовані проти неї санкції.
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