Прем’єр-міністр мала б сказати людям: «Український прорив” – це і є План приєднання до НАТО

4 лютого відбулася Міжнародна конференція «Нова Україна в новій Європі», присвячена проблемам європейської безпеки. Зокрема, ішлося про заявлене Україною прагнення до нового формату відносин з Організацією Північноатлантичного договору – можливість приєднання до Плану дій з набуття членства (ПДЧ). Ініціатором та організатором конференції виступив радник Президента України Олег Рибачук. У роботі форуму взяли участь політики, дипломати, бізнесмени, діячі культури. Наведемо деякі думки, висловлені цими діячами.

Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету національної безпеки та оборони

ПРЕМ’ЄР-МІНІСТР МАЛА Б СКАЗАТИ ЛЮДЯМ: «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОРИВ” – ЦЕ І Є ПДЧ

Україна, без усякого сумніву, набагато більше готова до вступу в НАТО, ніж ті країни, які приєдналися до ПДЧ у 1999 році. І готова пройти набагато швидше цей шлях, ніж Албанія і Македонія, які приєдналися до ПДЧ 9 років тому, чи Хорватія (6 років).

Насамперед, План дій щодо членства – це план приведення України в порядок. По-друге – підвищення стандартів життя для українців у всіх сферах. І по-третє, це більша відповідальність влади за результати своєї діяльності. Оскільки передбачені процедури змушуватимуть владу звітувати перед своїм народом і перед партнерами за те, що зроблено.

Що стосується Міністерства оборони, то коли я був міністром, ми розробили ПДЧ для Збройних Сил, і з березня 2006 року цей план виконується. Ідеться про план приведення нашої власної армії в порядок – і нічого більше.

Якби уряд був відданий цій всій справі, то ми б за період від підписання “листа трьох” (за підписом Президента, Голови ВР та прем’єра щодо приєднання до ПДЧ. – Авт.) почули б на всіх екранах і від усіх урядовців про те, що “український прорив для людей а не для політиків” – це і є ПДЧ, і то було б правдою чи дуже близьким до правди. Бо в “прориві” (виборчій програмі БЮТ. – Авт.) є розділ про боротьбу з корупцією, так само і в ПДЧ він буде. Там є розділи щодо приведення в порядок економічного середовища, і в ПДЧ він буде.

Я стаю більшим песимістом щодо того, яке рішення буде прийнято на Бухарестському саміті НАТО у квітні… Після підписання “листа трьох” я давав 70%, що буде ухвалено позитивне рішення, а зараз даю 20%, бо не було серйозної урядової підтримки кампанії, зокрема, через різноголосся у Верховній Раді. Посадовці ставили свій підпис, а потім не знали, як його пояснити, і це все бачили наші партнери.

Але попри все це, Україна зробили надзвичайно багато, аби заявити про себе...

Так сталося, що в трьох урядах, у яких я працював з 2005 року, про НАТО у “режимі пояснення” говорили лише два міністри – міністр оборони і міністр закордонних справ. Решта міністрів мовчали. І саме тому в наших людей склалося враження, що НАТО – це воєнний блок, що це погибель і смерть... А не говорили про те, що НАТО – це нормальна спільнота країн, які створили належні умови для своїх громадян. Потрібно додати серйозності й прозорості в дебатах і переконуванні наших громадян і щоб це йшло від перших осіб уряду.

Юрій Єхануров, міністр оборони:

ПДЧ ДАСТЬ МОЖЛИВІСТЬ КОНТРОЛЮВАТИ ВЛАДУ

Приєднання до Плану дій – це крок в ім’я майбутнього, і дивіденди від цього матимуть наступні покоління. ПДЧ є логічним продовженням консолідованого діалогу з НАТО з питань набуття членства, який ми ведемо вже три роки. У політичному сенсі Україна заявила про готовність такого кроку ще у 2003 році... Сьогодні ми тільки надолужуємо втрачений час. І це дуже добре, що позиція Президента, прем’єр-міністра, Голови ВР формально консолідована.

План дій щодо членства – це стимул для реформування політичних інститутів держави, розвитку економіки, соціальної галузі і сфери безпеки та оборони. Це можливість запровадити неупереджений контроль за діями української влади.

На превеликий жаль, євроатлантична інтеграція України асоціюється в опозиції з погіршенням відносин з Росією, але політичні сили в Росії не мають підстав заперечувати відносини України з Альянсом, оскільки вони самі проводять аналогічну політику щодо НАТО. На один наш спільний захід з НАТО Росія відповідає двома. Я вже на кажу про кількість представників від Росії у штаб-квартирі НАТО…

Противники євроатлантичної інтеграції наголошують на зростанні видатків на потреби оборони в разі приєднання до Альянсу. Проте для забезпечення нейтрального статусу України потрібно мати збройні сили чисельністю близько 400 тисяч військовослужбовців і відповідно їх забезпечувати.

У нас розроблено всю необхідну нормативно-законодавчу базу щодо приєднання.

Борис Тарасюк, голова парламентського комітету європейської інтеграції:

ЦЕ НЕ МЕТА, А ЛИШЕ МЕХАНІЗМ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ – І НЕ ПОТРІБНО ПІДМІНЯТИ ПОНЯТТЯ

Останні хвилі розширення ЄС і НАТО довели, що нові країни, які прагнуть до об’єднаної Європи, проходять цей шлях через членство в НАТО. І в цьому відношенні Україна не буде винятком.

Чи відповідає інтересам України членство в НАТО? Я стверджую – так, відповідає! Воно відповідає тим цивілізаційним засадам, якими Україна жила всі століття і тисячоліття. Україна була, є і залишиться європейською державою. Воно відповідає нашим історичним потребам і нашій національній, європейській ідентичності, яка була так переконливо продемонстрована під час Помаранчевої революції.

Я хочу спростувати критику з боку опонентів підписання “листа трьох”… Голові ВР не потрібні додаткові повноваження для того, аби підписати такого роду лист. Наприклад, у 1995 році, коли Україна прагнула набути членства в Раді Європи, аналогічний лист за підписом Президента, Голови ВР – на той час Олександра Мороза – і прем’єр-міністра був надісланий на адресу Генсека Ради Європи. З проханням розглянути позитивно заявку про вступ України до Ради Європи. І це лише один приклад, як подібний документ підписувався без будь-якої істерії.

Сьогодні вперше виникла реальна перспектива, коли задекларований курс на членство в НАТО може стати реальністю. Саме цим і пояснюється антинатовська істерія, яку розгорнули наші опоненти, тому що вони дбають не про наші національні інтереси, а думають про те, яким чином догодити патронам ззовні.

ПДЧ – це не мета, це лише механізм досягнення мети, і не потрібно підміняти поняття… Опоненти говорять про ПДЧ як про членство в НАТО, а до членства ще потрібно багато йти. Деякі країни в ПДЧ перебувають уже дев’ять років…

ПДЧ необхідне передусім нам, українцям, аби реалізувати врешті-решт реформи, про які ми так багато говоримо. Цільові плани на 2006–2007 рік складено відповідно до вимог ПДЧ, тобто фактично ми зараз працюємо в режимі ПДЧ. Сьогодні необхідно відійти від політичних спекуляцій, істерії, аби акцентувати увагу навколо конкретних речей, а саме – виконання Плану дій щодо членства в НАТО, який ми самі, українці, повинні для себе виписати – яким він має бути.

Я мрію, щоб в Україні «п’ята колона» була позбавлена нарешті підтримки суспільства.

Олег Скрипка, лідер гурту ВВ:

У НАТО НЕ ХОЧУТЬ РЕГІОНИ З НИЗЬКИМ РІВНЕМ КУЛЬТУРИ

Мене як музиканта напряму тема НАТО не цікавить, але якщо люди зараз проголосують проти НАТО, – я пов’язуватиму це голосування з незнанням історії НАТО, історії військової України і взагалі з рівнем культури.

Ми знаємо, які регіони виступають проти НАТО. Саме там не слухають українську музику, бо вони її не знають, і саме в цих регіонах після 2004 року жодного мого концерту не було.

Тож ми, діячі культури, розуміємо, що в нас є спільні інтереси з євроатлантичними “інтегрантами”. Можу з певністю сказати, що від НАТО безпосередньо залежить мій бізнес. Тому, говорячи військовою мовою, ми є союзниками з “євроінтегрантами”.

Чим культурнішою буде наша нація, тим більше вона звільнятиметься від стереотипів пост- чи неоімперської свідомості, тим більше слухатиме українську музику і менше підриватиметься в шахтах.

У мене серце болить, коли знаю, що люди перебувають у такій темряві... Це дуже цікавий символ – вони знаходяться під землею у темряві й підриваються там... Це означає, що вони перебувають у надрах своєї несвідомості. Так що треба виходити з-під землі, на світло...

Є сили, які зумисне чи незумисне не пускають нас, книжку, телебачення, кіно, музику в ті темні регіони. І що робити?

Як то кажуть, щоб привабити дівчину, її не можна ґвалтувати. Так само тут – потрібно спитати людей, чи вони хочуть у Європу, чи ні? Але як їх можна спитати, коли вони нічого про це не знають. І ясна річ, що ми, бійці культурного фронту, повинні їх окультурити. Бо для того, аби виросла пшениця, потрібно посадити зерно, тобто проінформувати суспільство. Але якщо ми саджатимемо зерно в асфальт, нічого не виросте – люди не голосуватимуть за євроінтеграцію. Бо ще потрібно обробляти ґрунт... Люди мають бути готові...

Ми повинні зрозуміти, хто є нашими союзниками... ЗМІ покликані інформувати населення. Але на сьогодні так сталося, що найпотужніші ЗМІ –телебачення, – на жаль, не є нашим союзником. На жаль, це не є моя функція – працювати з телебаченням, бо українські виконавці не досить часто там з’являються. Тому це справа нашого уряду – знайти спільну мову з телебаченням.

Якщо ми це зробимо, то нам буде набагато простіше проводити нашу спільну роботу. Вони вже не “оброблятимуть” наших людей, не крутитимуть їм заангажоване радянське кіно і знову ж таки не розгортатимуть політично заангажовану істерію.

Нам потрібно працювати разом.

Ось чому я, боєць культурного фронту, тут.

Оксана Забужко, письменниця:

ЯК МОЖНА АГІТУВАТИ ЗА НАТО, ЯКЩО В УКРАЇНСЬКОМУ ТЕЛЕЕФІРІ ПАНУЄ РОСІЙСЬКА ПРОПАГАНДА?

...Навіть українські журналісти не читають в оригіналі провідні європейські газети. Вони отримують з російських сайтів перекладену європейську інформацію. Але ті переклади, м’яко кажучи, не завжди відповідають тому, що написано в європейських ЗМІ. Ті переклади не просто редагуються чи цензоруються, а редагуються і цензоруються ідеологічно, у традиціях того, що в радянські часи називалося методом пропаганди. І це я можу вам засвідчити авторитетно – як людина, яка одного разу мала «приємність» прочитати російський переклад своєї статті, опублікованої англійською мовою в одному з західних видань…

Панове, ну про яке НАТО можна говорити, про який Європейський Союз і з яким суспільством збираються радитися наші політики, коли це суспільство масово та в особі тих, хто має його інформувати, тобто журналістського прошарку, – отримує інформацію з Європейської Унії через Москву, відповідним чином інтерпретовану? Коли в українському інформаційному просторі широким потоком владарює російська пропаганда. І це не тільки цензурована й інтерпретована інформація, яка йде через Інтернет. Навіть у сьогоднішнім російських серіалах наявний пропагандистський компонент. У цих умовах, коли український ефір реально не належить Україні, коли в цьому ефірі “розважальники” сусідньої країни відверто поливають брудом нинішню Україну та її уряд, – це схоже, перепрошую, на те, якби вам сказали, що ваша мама курва, а ви не тільки погигикали, а ще й за це заплатили...

Усі говорять про українську землю, але ніхто не говорить про «українське небо», тобто ефір. Національне небо, національний ефір Україні не належить, у ньому володарюють ті, кому українська влада цей ефір процвиндрила.

У мене таке враження, що в цій ситуації з ПДЧ українська влада потрапляє в ту яму, яку сама для себе викопала, бо сьогодні вона потребує цього ефіру. Тобто реально влада має усвідомити, що вона знаходиться на терені інформаційної війни, провадженою чужою державою на її власній території.

Але я думаю, що можна врятувати це, маючи перед очима такий стимул, як ПДЧ. Мені б дуже хотілося, аби цей стимул спрацював.

Дмитро Павличко, поет, громадський діяч:

НАМ ПОТРІБЕН НЕ РЕФЕРЕНДУМ, А ЕНЕРГЕТИЧНА НЕЗАЛЕЖНІСТЬ

Я за те, аби Україна була членом Європейського Союзу, та насамперед вона має вступити в НАТО…

1992 року, бувши головою комісії закордонних справ, за дорученням Президента Леоніда Кравчука я перший з наших дипломатів поїхав до Генсека НАТО Манфреда Вернера в Зальзбург і мав з ним переговори. І я вважав, що на хвилі здобуття державності ми повинна відразу йти туди й не чекати нічого. Але Вернер мені сказав: «Знаєте, це не так просто». І я тоді зрозумів, що вони оглядаються… Європа й досі оглядається, тому що нас треба було давно взяти в НАТО, якби вона по-справжньому не боялася Росії.

Я вважаю, що нам потрібно мати зараз не референдум, а енергетичну незалежність – для того, аби ми, коли йтимемо в ЄС і НАТО, знали, що ніхто нам не перекриє ні газ, ні нафту. І це найголовніше! Але наша влада нічого не зробила для того, аби народ відчув, що ми готові до НАТО…

У суботу в Україні було знесено найбільший пам’ятник Леніну в Чигирині – у столиці Богдана Хмельницького. Це великий успіх, але десятки, сотні цих пам’ятників стоять по нашій землі, сотні вулиць носять імена катів нашого народу... Це говорить про те, що уряд має спочатку наблизити нас до відчуття своєї незалежності.

Ми не маємо в бюджеті статті, у якій би було визначено кошти на видання українських авторів мовами світу. Нас не знає Європа!.. Я люблю читати енциклопедії, і в жодній англомовній, іспаномовній чи ще якоїсь мови енциклопедії я не знайшов імені Шевченка… Є всі на «Ш» Шекспір, Шопенгауер і так далі, але Шевченка нема.

Оксана Климончук