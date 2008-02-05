Тимошенко хоче, щоб усуненням газових посередників займався Турчинов

Міністерство закордонних справ і Національна акціонерна компанія (НАК) “Нафтогаз України” за участю прем’єр-міністра України, мають розпочати переговори з країнами-постачальниками газу про перехід на прямі поставки без участі посередницьких структур.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це йдеться у протоколі за підсумками наради з питань фінансового стану НАК “Нафтогаз України”, яка відбулася сьогодні за участю прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, цей протокол має бути доопрацьованим протягом двох днів, щоб укластися у визначені Президентом терміни. “Лише 10 днів (є – УНІАН) для того, щоб втілювати ці речі”, – відзначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що план фінансового оздоровлення НАК “Нафтогаз України” має бути розроблений протягом 10 днів.

Крім того, прем’єр-міністр заявила, що контроль за виконанням усіх доручень стосовно цих питань буде покладений на першого віце-прем’єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА.

“Я теж буду ці 10 днів контролювати все, що робиться”, - додала Ю.ТИОШЕНКО. Прем’єр підкреслила, що треба “зняти НАК “Нафтогаз України” і всю країну з гачка найбільшої корупційної моделі, яка існує на просторі СНД та Європи”.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого Рада національної безпеки і оборони України ухвалила рішення протягом 10 днів узгодити єдину стратегію щодо газових переговорів.

Як повідомляв УНІАН, 2 лютого Ю.ТИМОШЕНКО повідомила, що РНБО схвалила рішення про перехід України на прямі поставки газу і про відмову від послуг «РосУкрЕнерго», «УкрГазЕнерго» та інших посередників, які є “не ефективними для української газотранспортної системи і для газового ринку України". За її словами, НАК “Нафтогаз України” буде повернуто всі права з реалізації газу всередині країни.

4 лютого Президент України Віктор ЮЩЕНКО доручив Кабінету міністрів посилити монопольний статус НАК «Нафтогаз України». Як сказала секретар РНБО Раїса БОГАТИРЬОВА, “йдеться про підготовку пропозицій щодо зміни статусу НАК «Нафтогаз України», функцій ... з погляду посилення таких функцій, як консолідована природна монополія на ринку газу».

При цьому, вона зазначила, що Президент доручив уряду не допустити зміни цін на імпортний газ, забезпечити стабільний і безперебійний транзит газу в країни Європи і безперебійну поставку газу населенню країни.

Довідка УНІАН. Компанія RosUkrEnergo AG (Швейцарія) створена в 2004 році на паритетних засадах ЗАТ «АБ «Газпромбанк» і Райффайзенбанк АГ. На сьогодні компанія є ексклюзивним постачальником газу до України, реалізовуючи його українським споживачам через ЗАТ "УкрГазЕнерго".

НАК «Нафтогаз України» і RosUkrEnergo уклали 29 червня 2004 року договори про ставку за транзит газу по території України і про умови передачі в експлуатацію RosUkrEnergo українських підземних газових сховищ.

У січні 2006 року було підписано п`ятирічний контракт з RosUkrEnergo на постачання російського газу до України. У 2007 році газ Україні поставлявся по 130 дол. за 1 тис. куб. м, у 2008 році - по 179,5 дол. Транзитна ставка на 2008 рік була підвищена з 1,6 дол. до 1,7 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км.

50% RosUkrEnergo належить російському газовому монополісту ВАТ "Газпром", 45% – українському бізнесмену Дмитру ФІРТАШУ, 5% - Івану ФУРСІНУ.