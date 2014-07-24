США поклали відповідальність за збитий малайзійський авіалайнер на Путіна

Про це заявила на брифінгу заступниця речника Державного департаменту США Марі Гарф, передає "Радіо Свобода".

За її словами, відповідальність за це належить на президентові Росії Володимирові Путіну, і не тільки за це, а й за кожен інцидент, що ставався протягом конфлікту в Україні.

«Я думаю, це цілком зрозуміло», – повторила Гарф у відповідь на уточнююче запитання, чи дійсно вона мала на увазі покласти вину на Путіна.

За її словами, повертаючись до збиття авіалайнера, США вже публічно виклали дуже переконливі факти і продовжують розсекречувати максимально можливу кількість даних.

При цьому, сказала речниця, США дуже відверті в оцінках того, що відбувається. «Росіяни вже багато разів брехали про те, що відбувається. Вони казали, що у Криму немає їхніх військ, коли вони були там повсюди. Тому до них уже немає ніякої довіри», – наголосила Гарф.

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«Думка про те, що вони, – сказала речниця про тих, хто збив авіалайнер, – збили вже понад десяток літаків і вертольотів, тільки цей один не збивали, так само не проходить випробування на здоровий глузд».

Гарф наголосила, що розслідування щодо того, хто конкретно й особисто збивав лайнер, у США триває. Але наразі, сказала вона, США не розкривають усіх своїх джерел і методів, бо хочуть бути у змозі з’ясовувати такі речі і в майбутньому, якщо схожі трагедії ставатимуться на сході України знову.

На подальші уточнюючі запитання журналістів Гарф знову відповіла прямо: «Російські сепаратисти, які, на наше переконання, запустили цю ракету, не могли діяти там без підтримки президента Росії Володимира Путіна і російського уряду, не могли отримати озброєнь без підтримки президента Путіна і російського уряду. Вони б не робили цього там, і крапка. Вони не могли вистрелити з SA-11 (західна назва комплексу ППО «Бук») без підтримки президента Путіна і російського уряду. Так, пряма відповідальність на них».

Про дії сепаратистів речниця ще раз висловила думку США: «Вони могли цілити в цивільний авіалайнер, вони могли цілити в український військовий літак, що вони зробили вже понад десяток разів. Та в будь-якому разі вони вочевидь намагалися вбити людей за допомогою SA-11».

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Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом MH17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав катастрофи 17 липня на сході України. Загинули 298 осіб.

СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт». Крім того, СБУ опублікувала записи розмов проросійських бойовиків, із яких випливає, що літак збили саме їхні люди. СБУ також заявляє, що має й докази, що доставленими для цього з Росії зенітно-ракетними комплексами «Бук» керували російські військові фахівці, а також беззаперечні докази прямої причетності Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії до збиття авіалайнера.

Росія натомість відразу почала робити заяви, що мали на меті покласти вину за загибель літака на Україну, аж до натяків чи й прямих звинувачень, що його збили українські військові.