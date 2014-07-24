Суд почав розгляд позову Мін'юсту про заборону КПУ, під стінами суду зібрався мітинг

Як передає кореспондент УНІАН, судове засідання, яке анонсувалось на 10.00, вже розпочалось.

На засідання вдалось потрапити лише кільком відеооператорам та журналістам. Більшість представників ЗМІ залишилась на вулиці через те, що зала, де відбувається засідання, не розрахована на велику кількість людей.

Біля приміщення суду зібралось близько 50 мітингувальників, які виступають за заборону Комуністичної партії України.

Вони тримають у руках плакати: “Комуняку на гілляку”, “Комунізм дорівнює фашизму”, “Симоненко - ворог України”, а також прапори “Свободи”, Народного Руху України, Конгресу українських націоналістів та національну символіку.

Періодично мітингувальники скандують “Слава Україні! Героям слава!”. Правопорядок охороняє близько 20 правоохоронців. Акція проходить спокійно.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що підписав і подав до суду позов про заборону діяльності в Україні Комуністичної партії.

Петренко зазначив, що за результатами аналізу величезної кількості доказової бази, яка була надана правоохоронним органами Мін'юсту стосовно протизаконних дій з боку КПУ, “мною сьогодні було прийнято рішення підписано і подано позов про ліквідацію Комуністичної партії України”.

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За словами міністра, йдеться про порушення положень закону в частині антиконституційної діяльності, підтримки сепаратистів і терористів на сході України, підтримки представниками і керівництвом КПУ військової агресії і захоплення Криму Росією, заклики до порушення територіальної цілісності і зміни конституційного ладу в Україні, організація та підтримка, у тому числі і зброєю, терористичних організацій на сході країни, підтримка псевдореферендумів так званих “ДНР” і “ЛНР” у Донецькій і Луганській областях, активна участь як керівників, так і представників партії у військових діях проти українських збройних сил на території цих областей.

Петренко також висловив переконання, що з такою доказовою базою позиція міністерства є дуже сильною юридично і КПУ має бути ліквідована.