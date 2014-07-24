Ситуація з водою в Донецьку та Макіївці критична - ОДА

Про це повідомляє тимчасовий сайт Донецької облдержадміністрації з посиланням на прес-службу КП "Компанія "Вода Донбасу".

Згідно з повідомленням, колектив компанії вкрай стурбований появою нових пошкоджень на об'єктах каналу Сіверський Донець-Донбас.

"Вчора у Горлівці в районі трикотажної фабрики був підірваний міст, під яким проходять напірні трубопроводи каналу діаметром 2400 мм. Характер пошкоджень водогонів у даний час з'ясовується. Крім того, залишаються пошкодженими водоводи каналу в районі Микитівки, так як ремонтні групи можуть працювати тільки у світлий час доби, періодично ховаючись від обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЧерез бойові дії канал "Сіверський Донець - Донбас" знову припинив роботуТаким чином, бойові дії не дозволяють забезпечити роботу каналу навіть в мінімальному режимі, а запасу води для півтора мільйонів жителів Донецька і Макіївки вистачить лише на кілька днів.

"Комусь дуже хочеться залишити без води людей, що і так живуть у нестерпних умовах в зоні АТО. Наші електрики, зварювальники, керівники підрозділів, які працюють під кулями, ризикуючи своїм життям, намагаються не допустити цього. Але сьогодні ситуація критична! Канал - єдина водна артерія Донбасу, може вийти з ладу надовго. Над нашим краєм нависла реальна загроза гуманітарної катастрофи!", - заявляють у "Воді Донбасу".