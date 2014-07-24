Протягом доби терористи 20 разів обстріляли позиції АТО, загинули четверо силовиків
Протягом доби терористи 20 разів обстріляли позиції сил Антитерористичної операції (АТО), загинули четверо військовослужбовців, 35 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
«Протягом доби проросійські бойовики понад 20 разів обстріляли блокпости та підрозділи Збройних Сил України в районах населених пунктів Сабівка, Лозова, Дзержинськ, Дмитрівка, Стукалова Балка, Григорівка, Луганськ, Амвросіївка», - зазначив він.
Читайте такожМіністр оборони розповів про обстріли з території РФ і мародерство на ДонбасіТакож Лисенко додав, що «були здійснені обстріли з установок «Град» з території Російської Федерації блокпостів в районі населеного пункту Ільїнка, Камишне, Березове, Амвросіївка, Войховський та аеропорту Луганськ, з артилерійської зброї – позиції сил АТО в районі Маринівки, зі стрілецької зброї та гранатометів – блокпости поблизу Сєверодонецька та Смолянінова, з мінометів обстріляли блокпост неподалік Авдіївки».
За словами Лисенка, протягом доби загинули 4 військовослужбовців та 35 отримали поранення.