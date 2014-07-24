Протягом доби терористи 20 разів обстріляли позиції АТО, загинули четверо силовиків

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційного центру Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Протягом доби проросійські бойовики понад 20 разів обстріляли блокпости та підрозділи Збройних Сил України в районах населених пунктів Сабівка, Лозова, Дзержинськ, Дмитрівка, Стукалова Балка, Григорівка, Луганськ, Амвросіївка», - зазначив він.

Читайте такожМіністр оборони розповів про обстріли з території РФ і мародерство на ДонбасіТакож Лисенко додав, що «були здійснені обстріли з установок «Град» з території Російської Федерації блокпостів в районі населеного пункту Ільїнка, Камишне, Березове, Амвросіївка, Войховський та аеропорту Луганськ, з артилерійської зброї – позиції сил АТО в районі Маринівки, зі стрілецької зброї та гранатометів – блокпости поблизу Сєверодонецька та Смолянінова, з мінометів обстріляли блокпост неподалік Авдіївки».

За словами Лисенка, протягом доби загинули 4 військовослужбовців та 35 отримали поранення.