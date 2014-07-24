Трьох високопоставлених офіцерів ЗСУ підозрюють у зраді - екс-голова контррозвідки
13:59, 24 липня 2014Політика
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Деякі чинні та колишні військовослужбовці співпрацюють з терористами та Росією на платній основі.
Маломуж розповів про зраду / Фото УНІАН
Про це заявив колишній голова контррозвідки генерал Микола Маломуж в ефірі Громадського ТБ Донеччини.
"Хочу зазначити, що на тактичному рівні затримані декілька осіб у різних місцях - у зоні АТО, але і в інших областях, Харківській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і місті Києві. Але це рівень середній - військовослужбовці, бувші військовослужбовці, які працювали на спецслужби Росії або працювали вже на лідерів ДНР, ЛНР на платній основі", - сказав він.
Читайте такожНадія Савченко могла стати жертвою зради в спецслужбах - експертТакож за його даними, на вищому командному рівні розглядається питання щодо трьох керівників високого рівня - на рівні генералів і полковників.
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