Трьох високопоставлених офіцерів ЗСУ підозрюють у зраді - екс-голова контррозвідки

Про це заявив колишній голова контррозвідки генерал Микола Маломуж в ефірі Громадського ТБ Донеччини.

"Хочу зазначити, що на тактичному рівні затримані декілька осіб у різних місцях - у зоні АТО, але і в інших областях, Харківській, Миколаївській, Одеській, Херсонській і місті Києві. Але це рівень середній - військовослужбовці, бувші військовослужбовці, які працювали на спецслужби Росії або працювали вже на лідерів ДНР, ЛНР на платній основі", - сказав він.

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