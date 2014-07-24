ОБСЄ розмістить 16 спостерігачів на україно-російському кордоні строком на три місяці

Про це УНІАН повідомили в департаменті інформації МЗС РФ.

«24 липня постійна рада ОБСЄ після десятиденних переговорів прийняла рішення про розміщення 16 спостерігачів Організації на пунктах пропуску «Донецьк» і «Гуково» на російсько-українському кордоні строком на три місяці. Тим самим виконується одне з положень Берлінської декларації міністрів закордонних справ Німеччини, Росії, Франції й України від 2 липня», - говориться в повідомленні.Читайте такожРНБО: Військова техніка РФ здійснює провокації на кордоні з Сумською областю

При цьому наголошується, що Росія запросила спостерігачів ОБСЄ, не чекаючи виконання умови про припинення вогню на сході України, про яку йдеться в Берлінській декларації.

«Цей жест доброї волі було проявлено нами у відповідь на звернення німецької сторони і в прагненні сприяти припиненню кровопролиття і врегулюванню внутрішньоукраїнського збройного конфлікту», - говориться в повідомленні.

У МЗС РФ розраховують на швидке прибуття спостерігачів ОБСЄ до пунктів пропуску «Донецьк» і «Гуково».Читайте такожУ 200 метрах від українського кордону російські військові встановили три БТРи та "Град"

«Сподіваємося, що їхній об'єктивний моніторинг ситуації на російсько-українському кордоні допоможе доведенню до світової спільноти правдивої інформації та створенню сприятливих умов для швидкого припинення військового протистояння на сході України», - говориться в повідомленні.