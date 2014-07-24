Яценюк не виключає, що розпад коаліції у ВР може мати драматичні наслідки

Прем`єр-міністр України Арсеній Яценюк не виключає, що сьогоднішній розпад парламентської коаліції може мати драматичні наслідки для країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради України.

Він зазначив, що не повністю задоволений роботою свого уряду. “Хотілось би зробити більше, хотілось би зробити краще, хотілось би зробити швидше”, - додав він.

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В той же час, сказав, Яценюк: відповідаючи на питання «Чи зробили ми все, що могли, що в наших силах?» — так, зробили».

Яценюк наголосив, що те, що відбулося сьогодні в парламентській залі, “матиме дуже складні, якщо не драматичні наслідки для країни”.

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Ці його слова були зустрінуті оплесками, зокрема - фракції “Батьківщина”. При цьому Яценюк додав: “Дай Бог, щоб я помилився”.

Яценюк упевнений, що розпад коаліції в українському парламенті вітають у Державній думі Росії.

“Найстрашніше для мене особисто - не як для прем`єра, наша країна бачила десятки прем`єрів до мене і після мене, дай Бог, щоб їх було багато, а як для людини - все це, що сьогодні після того, коли фактично розпалася коаліція, коли провалили закон про ГТС, - зараз аплодисменти в Державній думі Російської федерації. От хто зараз виграв. От хто сьогодні святкує”, - зазначив Яценюк.