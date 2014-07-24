У міжнародних експертів немає зауважень до роботи українських диспетчерів під час польоту "Боїнга"

Про це йдеться в заяві глави Державної комісії з розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Володимира Гройсмана, яку зачитали в кризовому медіа-центрі.

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”Міжнародна робоча група у складі представників Британського бюро розслідування (AAIB) та Європейського агентства з безпеки польотів (EASA) після порівняльного аналізу даних, отриманих за допомогою відповідача засобів автоматичного залежного спостереження (ADS-B) та даних наземних радіолокаційних станцій, підтвердили, що літак на етапі польоту у повітряному просторі України перебував у межах встановлених маршрутів обслуговування повітряного руху (ОПР). Зауважень до роботи диспетчерів України у міжнародної експертної групи немає”, - йдеться в його заяві.

Також в заяві додається, що станом на 24 липня 2014 року о 12:03 та 13:46 з аеропорту м. Харкова до Королівства Нідерланди двома військово-транспортними літаками за маршрутом: ”Харків – Ейндговен” відправлено 74 спеціальних контейнери з тілами загиблих. Станом на 18:00 24 липня загальна кількість відправлених до Нідерландів спеціальних контейнерів з тілами становить 114 одиниць.

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Обстежено та завантажено в автомобіль-рефрижератор 50 спеціальних контейнерів на території ДП ”Завод ім. Малишева” для транспортування 25 липня до аеропорту м. Харкова.