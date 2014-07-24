На Луганщині зафіксували перетин кордону російською системою «Торнадо» - активіст

У Луганській області днями було зафіксовано перетин через кордон російської системи залпового вогню «Торнадо».

Про це кореспонденту УНІАН заявив голова громадської організації - Громадянська ініціатива «Права справа» Дмитро Снєгирьов. Він запевнив, що цю інформацію йому передають безпосередньо з місця події члени його громадської організації та місцеві жителі, які є очевидцями того, що відбувається.

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За його словами, це нова військова техніка Російської Федерації, яка в 4 рази перевершує по потужності системи «Град».

Снєгірьов нагадав, що 21 липня самопроголошений губернатор Луганської народної республіки» Валерій Болотов на мітингу в м. Стаханові перед відправкою добровольців-ополченців до м. Алчевськ, заявляв про те, що нібито у «ЛНР» «вже є секретна зброя, яка буде приємним сюрпризом для української армії».