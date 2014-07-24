Бійці під Маринівкою досі просять підкріплення - воювати їм вже нічим



На відео з прикордонного блокпоста можна побачити знищену техніку, контужених людей. По них продовжують стріляти з одного боку сепаратисти, з іншого ж накривають "Градом" росіяни, йдеться у сюжеті спецвипуску ТСН.

Хлопці біля Маринівки розуміють, що місце їхньої дислокації – стратегічно важливе, і тому запевняють - покидати його не збираються, але просять підкріплення, бо воювати вже нічим.

"Сидимо тут, нас обстрілюють. Навіть жодного сапера "завалити" не можемо. Луплять здалеку тільки", - кажуть бійці.

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У РНБО інформацію про заблокованих українських військових називають застарілою та стверджують, що коридор допомоги вже створений.

"Всі боєприпаси, які їм були потрібні – вони вже мають. Їм організовується постійна доставка. Ми не кажемо, якими шляхами, бо і їх переріжуть. Тому я маю сказати, що хлопці, які знаходяться на цих передових рубежах – це хлопці-герої, які виконують свої обов'язки на 5 балів по 5-бальній шкалі", - прокоментував ситуацію речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко.