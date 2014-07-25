Reuters підтверджує, що комбат "Востока" в інтерв’ю визнав наявність "Буків"

Так агентство спростувало зроблену пізніше заяву Ходаковського, який стверджував уже російським засобам інформації, що нічого не говорив про «Буки» в тому інтерв’ю, передає Радіо Свобода.

В оприлюдненому 23 липня інтерв’ю Ходаковський, який називає себе командиром батальйону «Восток», заявляв, що знав про один «Бук», який ішов до них із Луганська, розташованого недалеко від кордону з Росією. На його думку, після трагедії установку, мабуть, повернули назад, щоб усунути доказ її наявності в Україні.

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Він не став стверджувати напевно, що цей «Бук» передала сепаратистам Росія, але не виключив, що Росія могла надати цю установку «під якісь певні локальні завдання». Як сказав Ходаковський, йому було відомо, що сепаратисти раніше захопили чотири «Буки» в українських Збройних сил, але всі вони були виведені з ладу.

При цьому Ходаковський звинуватив у трагедії Україну, яка, за його словами, заздалегідь отримала свідчення, що «повстанці мають, із вини Росії, цю техніку», що «Бук» їде до міста Сніжного, біля якого був збитий літак, але не забезпечила безпеки і «спровокувала застосування цього типу озброєнь проти літака, який пролітав із мирними громадянами».

Літак авіакомпанії «Малайзійські авіалінії», що летів рейсом MH17 Амстердам (Нідерланди) – Куала-Лумпур (Малайзія), зазнав катастрофи 17 липня на сході України. Загинули 298 осіб.

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СБУ розпочала кримінальне провадження за статтею «теракт». Крім того, СБУ опублікувала записи розмов проросійських бойовиків, із яких випливає, що літак збили саме їхні люди. СБУ також заявляє, що має й докази, що доставленими для цього з Росії зенітно-ракетними комплексами «Бук» керували російські військові фахівці, а також беззаперечні докази прямої причетності Головного розвідувального управління та Федеральної служби безпеки Росії до збиття авіалайнера.

Росія натомість відразу почала робити заяви, що мали на меті покласти вину за загибель літака на Україну, аж до натяків чи й прямих звинувачень, що його збили українські військові.