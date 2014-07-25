Держдеп: Росія збирається передати бойовикам нове потужне озброєння

Про це на брифінгу для преси у Вашингтоні заявила заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Марі Харф, пише РБК.

"У нас є нові докази того, що росіяни збираються поставити кілька більш важких і потужних ракетних установок сепаратистським силам в Україні", - сказала Харф.

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За її словами, також є докази того, що "російська сторона вела артилерійську стрілянину по позиціях українських військових".

При цьому представник Держдепу зазначила, що її заяви ґрунтуються на розвідувальный інформації.