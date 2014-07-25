Оприлюднено розпорядження КМУ про призначення Гройсмана т. в. о. прем’єр-міністра

Як зазначається в документі, у зв’язку із заявою прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка про відставку «покласти тимчасово виконання повноважень прем’єр-міністра україни на віце-прем’єр-міністра України – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Гройсмана Володимира Борисовича».

Як повідомляв УНІАН, 24 липня голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив про припинення діяльності коаліції «Європейський вибір» у ВР.

Нагадаємо, фракції «УДАР» і «Свобода» оголосили про вихід із коаліції, щоб дати підстави президенту України розпустити нинішній парламент і призначити нові вибори. Як відомо, відповідно до Конституції України, у разі, якщо впродовж 30 днів не буде створена нова коаліція, це дає підстави президенту України розпустити ВР України.

Того ж дня прем'єр-міністр України Яценюк подав у відставку «у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив».

Читайте такожСША не здивовані відставкою Яценюка та готові працювати з новим прем'єром

Виступаючи з трибуни Верховної Ради України, Яценюк заявив, що в жодному разі не погодиться на коаліцію з «регіоналами» і комуністами, а оскільки діюча коаліція розвалилася, то він прийняв рішення подати у відставку.

«Які є варіанти в уряду? Оскільки у нас парламентсько-президентська республіка, то перший варіант: розпалась одна коаліція, прем'єр-міністр розпочинає процедуру формування нової коаліції. Що це означає? Це означає, що прем'єр-міністр повинен взяти в коаліцію комуністів і «регіони». Я цього не зроблю за жодних обставин», - наголосив Яценюк.

За його словами, «є другий варіант. У цьому випадку, коли немає нової коаліції, а чинна коаліція у парламентсько-президентській республіці розпалась, уряд і прем'єр-міністр зобов'язані подати у відставку. Я заявляю про відставку у зв’язку з розпадом коаліції і блокуванням урядових ініціатив”, - сказав Яценюк.