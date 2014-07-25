До ВР не надходила письмова заява Яценюка про відставку - Кошулинський

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту заступник голови ВР Руслан Кошулинський, який веде ранкове засідання.

Він сказав: “Поки що технічно, матеріально ця заява ще не надійшла до Верховної Ради, ми її очікуємо”.Читайте такожОприлюднено розпорядження КМУ про призначення Гройсмана т. в. о. прем’єр-міністра

“Як тільки вона надійде, у відповідний термін ми її розглянемо”, - підкреслив Кошулинський.

За словами віце-спікера, “усну заяву до справи не підшиєш”.