До ВР не надходила письмова заява Яценюка про відставку - Кошулинський
10:19, 25 липня 2014Політика
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До Верховної Ради не надходила письмова заява Арсенія Яценюка про відставку з посади прем'єр-міністра України.
До ВР не надходила письмова заява Яценюка про відставку - Кошулинський / Фото УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту заступник голови ВР Руслан Кошулинський, який веде ранкове засідання.
Він сказав: “Поки що технічно, матеріально ця заява ще не надійшла до Верховної Ради, ми її очікуємо”.Читайте такожОприлюднено розпорядження КМУ про призначення Гройсмана т. в. о. прем’єр-міністра
“Як тільки вона надійде, у відповідний термін ми її розглянемо”, - підкреслив Кошулинський.
За словами віце-спікера, “усну заяву до справи не підшиєш”.
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