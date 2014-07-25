У Воронежі проходить судове засідання у справі української льотчиці Савченко

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, початок засідання заплановано на 11.00 мск, однак воно почалося на кілька хвилин пізніше.

За рішенням суду Савченко не доставили в будівлю Воронезького обласного суду. Планується, що спілкування з нею буде відбуватися в режимі відеоконференції з СІЗО.

У залі суду присутній адвокат Марк Фейгін і начальник консульського відділу при Посольстві України в РФ Геннадій Брескаленко.

Судовий розгляд викликав великий інтерес у російських ЗМІ. До суду прибули також кілька жителів Луганської області, які представилися біженцями і висловлювали обурення тим, що Держава Україна і український консул не надають їм допомогу.

У той же час до будівлі суду прийшла громадянка Росії, щоб висловити підтримку льотчиці, яка є "героєм, що захищає свою Батьківщину".

Читайте такожУ Росії озвучили сумнівні докази проти льотчиці Савченко

Довідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами в полон в зоні АТО на сході України в середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала в Росію «без документів під виглядом біженки». Українські власті заявляють, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російським властям. В Україні порушили кримінальну справу про викрадення Савченко.

Суд Новоусманского району заарештував Савченко до 9 вересня. Льотчицю утримують в СІЗО Воронежа.

17 липня Савченко заявила про бажання особисто брати участь у засіданні Воронезького облсуду 25 липня. Також вона звернулася до Слідчого комітету РФ порушити кримінальну справу за фактом її викрадення.