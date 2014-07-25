Савченко спілкується із суддею Воронезького облсуду українською мовою

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, суд розглядає апеляцію захисту Савченко на рішення про її арешт.

Спілкування з нею відбувається в режимі відеоконференції із СІЗО.

"Я вас розумію абсолютно, перекладач потрібен вам", - сказала Савченко судді, відповідаючи на питання, чи потрібен їй постійний переклад з російської на українську мову.

Пізніше захист Савченко зажадав відведення перекладача, оскільки перекладачка переводить не більш як 20% від сказаного льотчицею. Проте прокурори заявили, що це не принципово.

Також захист і особисто Савченко подали клопотання про особисту присутність в залі суду.

"Я хотіла б бути присутньою в залі особисто", - сказала вона, підкресливши, що не чує своїх адвокатів і прокурорів.

Проте прокуратура виступила проти цього, і суддя погодилася з обвинувачами - суд продовжується в режимі відео-конференції.

Довідка УНІАН. Військова льотчиця Савченко була захоплена терористами у полон у зоні АТО на сході України у середині червня. Пізніше з'ясувалося, що вона перебуває під вартою в Росії. Там її звинуватили в причетності до загибелі під Луганськом російських тележурналістів, які, нелегально прибувши на територію України, у складі групи бойовиків висвітлювали їх напади на українських військових.

Російські слідчі стверджують, що Савченко затримали після того, як вона сама в'їхала до Росії «без документів під виглядом біженки». Українські власті заявляють, що Савченко викрали терористи на Донбасі, і потім передали російським властям. В Україні порушили кримінальну справу про викрадання Савченко.

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