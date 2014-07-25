Австралія направить ще 100 поліцейських для охорони місця аварії Boeing 777 - ЗМІ

Про це повідомляє агентство «Рейтер».

Раніше Київ закликав країни, чиї громадяни загинули у катастрофі Boeing, направити поліцейських для охорони району НП і допомоги розслідуванню, нагадує РІА «Новости».

Як заявив прем'єр-міністр країни Тоні Ебботт, група офіцерів у складі 100 осіб приєднається ще до 90 австралійськими поліцейськими, які на даний час чекають розпоряджень у Лондоні, для спільної участі в охороні місця падіння Boeing 777.

«Це – гуманітарна місія, що має гранично прості і чіткі завдання», - заявив австралійський прем'єр. Він також додав, що, на його думку, розслідування обставин НП на території України «має тривати не більше кількох тижнів».

Як повідомляв УНІАН, 17 липня близько 17.00 за київським часом авіалайнер «Боїнг-777» компанії Malaysia Airlines було збито проросійськими бойовиками, ймовірно, з використанням установки зенітно-ракетного комплексу «Бук». За інформацією авіакомпанії, на борту перебували 283 пасажири і 15 членів екіпажа.

РБ ООН ухвалила резолюцію, закликавши притягати до відповідальності винних в авіакатастрофі, припинити військові дії в зоні катастрофи літака і забезпечити безпечний доступ міжнародних експертів на місце падіння Boeing.

24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Boeing-777 «Малайзійських авіаліній» Нідерландам.

Про це йдеться у підписаному між Україною і Нідерландами меморандумі про взаєморозуміння у розслідуванні обставин катастрофи.

Читайте такожЗМІ: Терористи підтвердили, що у них була установка "Бук"Згідно з меморандумом, враховуючи той факт, що переважна більшість жертв катастрофи – громадяни Нідерландів, Україна, як країна, де сталася подія, делегує розслідування катастрофи Нідерландам.

Читайте такожBBC: Меркель вимагає термінових санкцій для РосіїНідерланди забезпечать участь інших зацікавлених сторін, зокрема України, як країни, де сталася подія, Малайзії, як держави – власника повітряного судна, США, як держави – виробника літака і Міжнародної організації цивільної авіації ICAO.

Читайте такожУ Британії почали розшифровку "чорних скриньок" зі збитого бойовиками Boeing-777За даними авіакомпанії Malaysia Airlines, на борту збитого «Боїнгу» перебували 192 громадянина Нідерландів, 44 громадян Малайзії, включаючи 15 членів екіпажа і двох немовлят.