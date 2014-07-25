Сьогодні з Харкова до Нідерландів відправлять 74 труни з тілами пасажирів “Боїнгу”

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила перед відправкою літаків прес-офіцер голландської міліції Естер Набер.

“Буде 74 труни”, - сказала Набер.

Відповідаючи на запитання, яким чином встановлюється кількість тіл, якщо експерти не відкривають пакети, в яких вони доставлені до Харкова, Набер сказала: «Коли ми називаємо цифри, ми рахуємо труни, які ми вантажимо в літак. В більшості з них є одна людина, але в деяких є фрагменти тіл. Тому ми не можемо точно сказати, скільки тіл і фрагментів знаходяться в контейнерах. Це можна буде сказати, коли ми завершимо процедуру ідентифікації в Нідерландах”, - сказала Набер.

За її словами, сьогодні на 12.00 та 13.00 заплановано відправку двох рейсів з контейнерами з тілами до Ейндховена.

З нагоди чергового відправлення тіл до Харкова прибули офіційні делегації Австралії та Королівства Нідерландів. Делегації очолюють міністр закордонних справ Австралії Джулія Бішоп та міністр закордонних справ Королівства Нідерланди Франс Тіммерманс.

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Тіла перевезли до Харкова і поступово перевозять до Нідерландів.