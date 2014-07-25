ГПУ оголосила у розшук одного із керівників ЛНР, громадянина РФ Козіцина

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури, дії Козіцина органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

«Встановлено, що вказана особа з початку травня по теперішній час здійснює керівництво окремими терористичними групами, які входять до складу терористичної організації, шляхом визначення їм бойових завдань, місць розташування, утворення інженерних перешкод (блокпостів) та напрямків завдання збройних ударів по державним воєнізованим формуванням України. Окрім того, Микола Козіцин вчиняє дії із забезпечення діяльності терористичної організації озброєнням та військовою амуніцією», - повідомили у ГПУ.

Читайте такожСБУ перехопила переговори, в яких терористи доповідають про збитий ними Boeing-777: безліч тіл, озброєння немаєУхвалою слідчого судді від 22 липня за клопотанням органу досудового розслідування, погодженого Генпрокуратурою, надано дозвіл на затримання та доставку в суд Козіцина для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.