Воронезький суд залишив під вартою українську льотчицю Савченко до кінця серпня

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення оголосила суддя.

Під час засідання адвокати Савченко Марк Фейгін і Микола Полозов заявили про незаконність її тримання під вартою. Зокрема, було заявлено, що в судовій справі використовується формулювання про те, що "злочин" був здійснений на території ЛНР (в Україні - це терористична організація), яка не є суб'єктом міжнародного права.

За словами Фейгіна, російські органи повинні звернутися до українських колег з проханням надати допомогу в розслідуванні цієї справи.

Також, на його думку, суд не надав належного значення очевидній недостатності доказів нібито причетності Савченко до загибелі російських журналістів. Зокрема, використовуються свідчення невідомого, який вказаний як "Тарас", що є анонімним свідоцтвом, хоча з цього не витікає, що Савченко має відношення до мінометного обстрілу, а ряд свідків не бачили Савченко цього дня, і не дають жодної інформації.

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"Явних доказів провини Савченко немає", - підкреслив адвокат, додавши, що, за російським законодавством, брати під варту можна лише за наявності конкретних свідоцтв злочину.

Окрім цього, адвокат Полозов підкреслив, що Савченко з 30 червня насильно і незаконно утримується на території РФ, її незаконно перевезли з території України, її допитували без адвоката, без перекладача і доступу консула України, але з використанням поліграфу.

Полозов запропонував суду відпустити Савченко під заставу в розмірі 500 тис. рублів і гарантії Посольства України.

Сама Савченко заявила, що російські спецслужби незаконно доставили її до РФ, і для справедливості повинні повернути до України, а вона, у разі потреби, повернеться для судового розгляду.

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"Хотіла б побажати російському суду бути по-справжньому справедливим", - підкреслила Савченко.

Прокурори висловилися категорично проти звільнення Савченко з-під варти, оскільки вона нібито може втекти і чинити тиск на свідків і потерпілих, при тому, що потерпілими є загиблі російські журналісти Антон Волошин і Ігор Корнелюк.