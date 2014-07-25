За час проведення АТО загинули 325 українських військових та 1232 отримали поранення
13:08, 25 липня 2014Політика
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За час проведення АТО на сході України загинули 325 українських військових та 1 тис. 232 отримали поранення.
За час проведення АТО загинули 325 українських військових та 1232 отримали поранення - РНБО / Фото: УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Лише за минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції загинули 13 українських військовослужбовців, 19 отримали поранення.
Карта ситуації на сході Українистаном на 12-00 26 червня.
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