За час проведення АТО загинули 325 українських військових та 1232 отримали поранення

13:08, 25 липня 2014
Політика
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За час проведення АТО на сході України загинули 325 українських військових та 1 тис. 232 отримали поранення.

Фото: УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Лише за минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції загинули 13 українських військовослужбовців, 19 отримали поранення.

Карта ситуації на сході Українистаном на 12-00 26 червня.

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