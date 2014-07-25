За час проведення АТО загинули 325 українських військових та 1232 отримали поранення

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Лише за минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції загинули 13 українських військовослужбовців, 19 отримали поранення.

Карта ситуації на сході Українистаном на 12-00 26 червня.