Росія двічі обстріляла пункт пропуску "Маринівка" з "Градів" і артилерії

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Вчора, о 18-й та о 23-й години з території Росії було двічі обстріляно пункт пропуску «Маринівка», що на Донеччині, з мінометів, установок «Град» та артилерії. Інфраструктура та обладнання міжнародного пункту пропуску «Маринівка» виведені з ладу», - зазначив він.

Читайте такожБійці під Маринівкою досі просять підкріплення - воювати їм вже нічимТакож Лисенко навів подробиці обстрілу з території Росії увечері 23 липня, коли були обстріляні позиції українських прикордонників у районі села Колесниківка Станично-Луганського району Луганської області.

За його словами обстріл почався о 21:55 і тривав близько години. Було зроблено 5 залпів з системи «Град». У районі, де дислокуються прикордонники, розірвалося близько 20 ракет. Під час обстрілу постраждали кілька будинків мирних мешканців на околиці села. Є фотодокази наслідків цього обстрілу.