США позитивно оцінюють діяльність уряду за прем’єрства Яценюка - посол

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі заявив посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

“У нас є велика повага до того, чого досягнув Яценюк, починаючи з березня”, - сказав Пайєтт.

Він відзначив, що з березня в Україні відбулись президентські вибори, була створена можливість підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.Читайте такожЗ уряду до ВР направлено заяву Яценюка про відставку з посади прем'єр-міністра - Турчинов

“Уряд Азарова під час його прем'єрства ніколи не зміг би цього досягти. Яценюк і його команда пішли вперед, багато чого зробили щодо реформ”, - сказав посол.

Він зазначив, що “процес виправлення помилок” просунувся далеко вперед за час прем'єрства Яценюка.

Посол також наголосив, що на шляху реалізації реформ “не підеш навпростець”, оскільки є вимоги Міжнародного валютного фонду, і потрібно дотримуватися цього шляху, особливо зараз, коли Україна зробила перші кроки.

Посол висловив сподівання, що наступник Яценюка продовжуватиме реалізувати реформи в Україні.Читайте такожОприлюднено розпорядження КМУ про призначення Гройсмана т. в. о. прем’єр-міністра

Як повідомляв УНІАН, учора, 24 липня, Яценюк подав у відставку з посади прем'єр-міністра України «у зв'язку з розпадом коаліції й блокуванням урядових ініціатив».

Кабінет міністрів оприлюднив розпорядження про призначення т.в.о. прем'єра віце-прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.