ООН оприлюднила нову кількість біженців зі східної України

14:31, 25 липня 2014
Політика
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За даними ООН, близько 230 тис. українців стали біженцями в результаті конфлікту в Україні.

ООН назвала число переселенцев из восточной Украины / Фото: УНИАН

"В цілому 230 тис. осіб залишили свої будинки у зв'язку з конфліктом в Україні", - заявив прес-секретар агентства ООН у справах біженців Ден Макнортон, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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