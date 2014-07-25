ООН оприлюднила нову кількість біженців зі східної України

"В цілому 230 тис. осіб залишили свої будинки у зв'язку з конфліктом в Україні", - заявив прес-секретар агентства ООН у справах біженців Ден Макнортон, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

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