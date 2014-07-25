ООН оприлюднила нову кількість біженців зі східної України
14:31, 25 липня 2014Політика
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За даними ООН, близько 230 тис. українців стали біженцями в результаті конфлікту в Україні.
ООН назвала число переселенців зі східної України / Фото: УНІАН
"В цілому 230 тис. осіб залишили свої будинки у зв'язку з конфліктом в Україні", - заявив прес-секретар агентства ООН у справах біженців Ден Макнортон, передає "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
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