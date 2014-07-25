Гройсман сподівається, що Яценюк і нинішній уряд продовжать свою роботу

Т.в.о. прем’єр-міністра України Володимир Гройсман сподівається, що голова уряду Арсеній Яценюк та нинішній Кабінет міністрів продовжать свою роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час прес-конференції в Українському кризовому медіа-центрі.

Гройсман підкреслив, що Яценюк - у Києві, і вони перебувають у постійному контакті.

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“З Арсенієм Петровичем ми сьогодні тричі бачилися, він на місці, у Києві. Що стосується того, скільки часу я буду виконувати обов'язки: є доручення прем'єр-міністра і рішення уряду, і я вважаю, що це досить формальні функції. Але, з іншого боку, є багато робочих питань, які потрібно вирішувати, і вони не повинні гальмуватися в той період часу, коли виникла ця ситуація. Жодних рішень щодо прем'єр-міністра уряд не приймає. Є заява про відставку, вона відбувається тоді, коли голосує парламент”, - сказав Гройсман.

Він додав, що “хотів, щоб зі сформованих умов, з виниклих проблем були знайдені дуже правильні рішення, і прем'єр-міністр України, як і уряд, продовжили свою роботу”.

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Гройсман запевнив, що уряд сьогодні працює в абсолютно штатному режимі і робиться все для того, щоб не було змін в роботі Кабміну. Крім того, він запевнив, що для нього посада голови уряду самоціллю не є. "Що стосується мене, я прийшов працювати в уряд за запрошенням Арсенія Петровича. Для мене ніколи не було і не є самоціллю зайняти позицію прем'єр-міністра", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня зв’язку із заявою Яценюка про відставку Кабінет міністрів поклав тимчасово виконання повноважень голови уряду на віце-прем’єра – міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Гройсмана.