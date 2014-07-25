На околиці Горлівки розвідники вивісили український прапор - Тимчук

Сили АТО підступили до Горлівки. На околиці міста розвідники вже навіть вивісили український прапор.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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"Раніше до Горлівки стягнулися серйозні сили бойовиків. Терористи чудово розуміють: звільнення цього міста відкриває для сил АТО дорогу на Донецьк, створюючи всі умови для його повного блокування. А це буде останнім цвяхом у кришку труни мерзенного московського проекту під назвою «ДНР»", - пише Тимчук.