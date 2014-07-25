На околиці Горлівки розвідники вивісили український прапор - Тимчук

21:41, 25 липня 2014
Політика
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Представник групи "Інформаційний опір" зазначає, що звільнення Горлівки відкриває для сил АТО дорогу на Донецьк.

wikimedia.org

Сили АТО підступили до Горлівки. На околиці міста розвідники вже навіть вивісили український прапор.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

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"Раніше до Горлівки стягнулися серйозні сили бойовиків. Терористи чудово розуміють: звільнення цього міста відкриває для сил АТО дорогу на Донецьк, створюючи всі умови для його повного блокування. А це буде останнім цвяхом у кришку труни мерзенного московського проекту під назвою «ДНР»", - пише Тимчук.

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