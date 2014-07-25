На околиці Горлівки розвідники вивісили український прапор - Тимчук
21:41, 25 липня 2014Політика
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Представник групи "Інформаційний опір" зазначає, що звільнення Горлівки відкриває для сил АТО дорогу на Донецьк.
Українські військові підійшли до Горлівки / wikimedia.org
Сили АТО підступили до Горлівки. На околиці міста розвідники вже навіть вивісили український прапор.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень, представник групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.
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"Раніше до Горлівки стягнулися серйозні сили бойовиків. Терористи чудово розуміють: звільнення цього міста відкриває для сил АТО дорогу на Донецьк, створюючи всі умови для його повного блокування. А це буде останнім цвяхом у кришку труни мерзенного московського проекту під назвою «ДНР»", - пише Тимчук.
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