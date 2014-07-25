Позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 31 липня

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Глави держави.

Як зазначається в повідомленні, усі керівники фракцій, присутні на нараді, ухвалили спільне рішення про проведення в четвер наступного тижня позачергового пленарного засідання Верховної Ради.

Планується, що позачергове засідання відбуватиметься частково у закритому режимі, де буде обговорено низку питань, пов`язаних з розслідуванням причин катастрофи літака «Малайзійських авіаліній» МН17, зокрема, Угода про використання Цивільних поліцейських сил.

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Президент, Голова Верховної Ради, Прем’єр-міністр разом з керівниками фракцій парламенту дійшли згоди щодо невідкладного повернення до розгляду законопроектів ”Про внесення змін до Закону України ”Про Державний бюджет України на 2014 рік” та ”Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України”. Депутати також мають намір розглянути питання вотуму довіри до Прем’єр-міністра, йдеться в повідомленні.

Президент ще раз наголосив, що розпад коаліції у Верховній Раді не має паралізувати роботу парламенту і не є правовою підставою для відставки Уряду. Глава держави розраховує на подальшу спільну роботу з Яценюком і усім складом Кабінету міністрів, що не виключає кадрового підсилення урядової команди.

Порошенко, Турчинов, Яценюк, разом з керівниками фракцій спільні в тому, що розпуск коаліції не повинен стати на заваді ухваленню важливих рішень, необхідних всій Україні й кожному її громадянину, підкреслюється в повідомленні.