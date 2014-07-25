Порошенко розраховує на подальшу співпрацю з Яценюком
22:53, 25 липня 2014Політика
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Розпад коаліції у Верховній Раді не має паралізувати роботу парламенту і не є правовою підставою для відставки Уряду.
фото прес-служби президента України
Про це глава держави заявив під час планової наради з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим та прем`єр-міністром Арсенієм Яценюком та керівниками фракцій, повідомляє прес-служба президента.
Глава держави розраховує на подальшу спільну роботу з Яценюком і усім складом Кабінету міністрів, що не виключає кадрового підсилення урядової команди.
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Порошенко, Турчинов, Яценюк, разом з керівниками фракцій спільні в тому, що розпуск коаліції не повинен стати на заваді ухваленню важливих рішень, необхідних всій Україні й кожному її громадянину, підкреслюється в повідомленні.
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