Порошенко розраховує на подальшу співпрацю з Яценюком

Про це глава держави заявив під час планової наради з головою Верховної Ради Олександром Турчиновим та прем`єр-міністром Арсенієм Яценюком та керівниками фракцій, повідомляє прес-служба президента.

Глава держави розраховує на подальшу спільну роботу з Яценюком і усім складом Кабінету міністрів, що не виключає кадрового підсилення урядової команди.

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Порошенко, Турчинов, Яценюк, разом з керівниками фракцій спільні в тому, що розпуск коаліції не повинен стати на заваді ухваленню важливих рішень, необхідних всій Україні й кожному її громадянину, підкреслюється в повідомленні.