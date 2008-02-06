Микола Вересень запросить до студії народну артистку України Раїсу Недашківську

Сьогодні 6 лютого о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь актриса, народна артистка України, заступник голови Національної спілки театральних діячів України Раїса Недашківська.Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 7 лютого о 18.40