Путін навмисно дає вказівки терористам знищувати інфраструктуру Донбасу - радник Авакова
Президент Росії Володимир Путін дає вказівки навмисно руйнувати інфраструктуру Донбассу для того, щоб підготувати подальший соціальний вибух.
Про це в ефірі "5 каналу" заявив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає ТСН.
"Грошей буде потрібно дуже багато не тільки на те, щоб перемогти терористів, а і на відновлення інфраструктури, тому що Путін дає вказівки руйнувати інфраструктуру. Навмисне зривають залізничні мости, які ніяк не використовуються в рамках АТО, адже війська пересуваються дорогами", - сказав він.
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Геращенко переконаний, що це робиться для того, щоб шахти та металургійні заводи Донбасу не могли відвантажувати свою продукцію, тим самим, лишаючи тисячи донеччан без роботи та, відповідно, зарплат, що в подальшому може привести до справжнього "соціального вибуху".